2019-02-07T10:50:25+03:00
Общество

ВТБ в Ростове проведет семинар для инвесторов и акционеров

Банк ВТБ приглашает акционеров, частных инвесторов и клиентов принять участие в бесплатном семинаре по фондовому рынку, который пройдёт 11 февраля 2018 г. в Ростове-на-Дону
Юлия ЛАНДЫШ
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ВТБ в Ростове проведет семинар для инвесторов и акционеровВТБ в Ростове проведет семинар для инвесторов и акционеров
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Представители Банка расскажут о финансовых результатах за 2018 год, дивидендной политике, стратегии развития и планах группы ВТБ на текущий год, а также о программе льгот и привилегий для акционеров.

На встрече эксперты ВТБ и Московской биржи поделятся основными трендами фондового рынка и новыми инструментами для частных инвесторов.

Мероприятие состоится по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119, гостиница Ramada (на карте). Начало мероприятия — в 18:00, сбор и регистрация участников с 17:30. Ожидаемая продолжительность встречи — 2 часа.

Зарегистрироваться на семинар можно при помощи мобильного приложения «Акционер ВТБ», по телефону (495) 258-4947 или по электронной почте shareholders@vtb.ru.

на правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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