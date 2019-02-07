2019-02-07T11:06:58+03:00
Общество

Соцсети: недавно отремонтированное здание в центре Ростова-на-Дону уже осыпается

Горожан призывают быть острожными и поглядывать вверх
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Днем, 6 февраля, со здания в центре Ростова - на пересечении улицы Садовой и переулка Братского - на тротуар упал фрагмент фасада. Об этом в социальной сети сообщил очевидец, сфотографировавший место происшествия.

- Из-под козырька крыши отремонтированного недавно фасада упал кирпич и разлетелся до дороге, - написал он. - Внизу чудом не было людей. Уже не первый раз в центре падают камни, лепнина и тому подобное с домов, которые отремонтировали совсем недавно.

Ростовчане даже не стали возмущаться в комментариях. Люди воспринимают подобное, как данность.

- Это нормально. Это реалии сегодняшнего дня. Раньше строили и до ремонта можно было не беспокоиться лет пятьдесят, а теперь годик-другой, - пишет пользователь сети Игорь.

- Каждый день хожу под этим балконом, и каждый раз смотрю - не летит ли мне кирпич на голову, - добавила ростовчанка Татьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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