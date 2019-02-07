2019-02-07T11:35:07+03:00
Общество

Командировочные — в карман! В Ростове-на-Дону подполковнику Росгвардии дали три года колонии за хищение 2,8 млн рублей

По версии следствия, офицер два года выписывал фиктивные направления для двух своих подчиненных прапорщиков на поездки по региону
Александр СТЕПАНОВ
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Подполковник служил начальником штаба в части Росгвардии в Ростове-на-Дону. Фото: соцсети.Подполковник служил начальником штаба в части Росгвардии в Ростове-на-Дону. Фото: соцсети.
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Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор теперь уже бывшему заместителю командира воинской части Росгвардии, дислоцированной в южной столице, Константину Ч., которому инкриминировалось мошенничество с подотчетными казенными деньгами, совершенное организованной группой.

- Установлено, что в течение двух лет, с января 2014-го по январь 2016-го, офицер вместе с двумя подчиненными старшими прапорщиками (они тоже осуждены, но получили по два году условно, поскольку начали сотрудничать со следствием еще до суда. - прим. ред.) представлял в бухгалтерию воинской части фиктивные документы для оплаты командировочных расходов, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в Генпрокуратуре РФ.

Как стало известно, подполковник, который служил в должности начальника штаба в/ч, выписывал своим подчиненным (командиру взвода и его заму) направления на поездки по региону — в Таганрог, Шахты, в другие муниципалитеты — якобы для розыска, по разнарядкам, поступавшим от командования.

Но вся фишка заключалась в том, что никто никуда в действительности не ездил: деньги, полученные на командировки в бухгалтерии, просто распределялись «согласно купленным билетам» - часть прапорщики оставляли себе, часть отдавали начштаба. А накрылась вся преступная схема, когда мошенники попали в поле зрения военных контрразведчиков.

Подполковник Константин Ч. (воинского звания, кстати, он лишен) вину не признал — заявил, мол, бы не в курсе, ездили ли куда-то прапорщики или нет, поскольку процесс контроля по этим вопросам находится вне его компетенции.

Тем не менее, судью эти доводы не убедили.

- В соответствии с предложением гособвинителя военной прокуратуры суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима - со штрафом в 200 тысяч рублей, - отметили в ГП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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