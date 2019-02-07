Командировочные — в карман! В Ростове-на-Дону подполковнику Росгвардии дали три года колонии за хищение 2,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-02-07T11:35:07+03:00

По версии следствия, офицер два года выписывал фиктивные направления для двух своих подчиненных прапорщиков на поездки по региону

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Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор теперь уже бывшему заместителю командира воинской части Росгвардии, дислоцированной в южной столице, Константину Ч., которому инкриминировалось мошенничество с подотчетными казенными деньгами, совершенное организованной группой.

- Установлено, что в течение двух лет, с января 2014-го по январь 2016-го, офицер вместе с двумя подчиненными старшими прапорщиками (они тоже осуждены, но получили по два году условно, поскольку начали сотрудничать со следствием еще до суда. - прим. ред.) представлял в бухгалтерию воинской части фиктивные документы для оплаты командировочных расходов, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в Генпрокуратуре РФ.

Как стало известно, подполковник, который служил в должности начальника штаба в/ч, выписывал своим подчиненным (командиру взвода и его заму) направления на поездки по региону — в Таганрог, Шахты, в другие муниципалитеты — якобы для розыска, по разнарядкам, поступавшим от командования.

Но вся фишка заключалась в том, что никто никуда в действительности не ездил: деньги, полученные на командировки в бухгалтерии, просто распределялись «согласно купленным билетам» - часть прапорщики оставляли себе, часть отдавали начштаба. А накрылась вся преступная схема, когда мошенники попали в поле зрения военных контрразведчиков.

Подполковник Константин Ч. (воинского звания, кстати, он лишен) вину не признал — заявил, мол, бы не в курсе, ездили ли куда-то прапорщики или нет, поскольку процесс контроля по этим вопросам находится вне его компетенции.

Тем не менее, судью эти доводы не убедили.

- В соответствии с предложением гособвинителя военной прокуратуры суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима - со штрафом в 200 тысяч рублей, - отметили в ГП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU