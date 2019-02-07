2019-02-07T14:37:30+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону иномарка протаранила остановку

На заднем сидении машины находилась маленькая девочка
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП от Олега Кузьменко из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП от Олега Кузьменко из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 7 февраля, в Ростове на улице Доватора произошло ДТП: автомобиль Toyota Mark II врезался в остановочный комплекс и снес одну из опор, держащих навес. Фотографии с места аварии появились в социальных сетях. Несмотря на опасное происшествие, в комментариях ростовчане первым делом начали восхищаться легендарной иномаркой, отмечая, что такие машины часто заканчивают свой путь в столбах.

- У водителя ни царапины, а вот 4-летнюю девочку на заднем сидении зажало. Мы не могли ее вытащить. Сидела в незакрепленном кресле и не пристегнута. Еле-еле удалось ее вызволить до приезда спасателей. Передали бригаде скорой, - рассказал очевидец ДТП Олег Кузьменко. - Здоровья ребенку! А папаше желаю не обгонять пробку в два потока по "встречке" с задним приводом.

К счастью, под самим навесом в момент аварии людей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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