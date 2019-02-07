2019-02-07T14:59:13+03:00
Общество

В Ростовской области в «112» поступил шестимиллионный вызов

Система работает с осени 2016 года
Ирина ПОТЕРЯ
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Система работает с осени 2016 года. Фото: http://112ro.donland.ruСистема работает с осени 2016 года. Фото: http://112ro.donland.ru
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Шестимиллионный звонок в службу «112» Ростовской области поступил от жителя Новошахтинска, который подал заявку на вызов бригады скорой помощи.

- Система-112 начала работу в сентябре 2016 года, - сообщает правительство Ростовской области. - Структура позволяет объединить диспетчерские и экстренные службы, значительно сократить время их реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан.

Ежедневно поступает порядка девяти тысяч звонков, чаще всего требуется помощь медиков, правоохранителей или коммунальщиков. Для обеспечения бесперебойной работы системы задействованы более тысячи сотрудников: операторы, психологи, переводчики, IT-специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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