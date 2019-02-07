«Вот это ракурс!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала жгучее фото

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-07T15:32:57+03:00

Модель призналась, что уже семь лет ведет свою страничку в Инстаграм. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Модель призналась, что уже семь лет ведет свою страничку в Инстаграм

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«Мисс Россия» Татьяна Котова вновь завела диалог со своими подписчиками. На этот раз темой для разговора стали социальные сети.

- Удивляюсь! Какое большое пространство в нашей жизни стали занимать социальные сети, написала она. - И как долго мы находимся, например, в Инстаграм. Я зарегистрирована тут с 2012 года, но только последние годы понимаю, как много для меня значит ваша поддержка здесь. Я порой чувствую, что большинство подписчиков заражены той же идеей, что и я. Это очень помогает и в трудные минуты и в моменты радости.

Поклонники оценили фото красотки, прокомментировав его "Вот это ракурс!".

kottova Удивляюсь! Какое большое пространство в нашей жизни стали занимать социальные сети

К слову, за эти семь лет Татьяна часто устраивала сюрпризы для своих поклонников. Например, опубликовала фото без трусиков, после которых ей пришлось объяснять — как на самом деле делаются снимки без нижнего белья. Также она часто рекламирует подписчикам свое творчество - публикует свои новые песни, а не так давно даже объявила конкурс, главный приз за победу в котором - поездка на Мальдивы.

ИСТОЧНИК KP.RU