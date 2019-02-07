Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимок дитеныша кенгуру

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-07T15:39:43+03:00

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Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимок дитеныша, который родился в прошлом году в семействе кенгуру Беннетта.

- Мама малыша — Таможня, папа - Сибиряк, - сообщает зоопарк. - Пара была сформирована летом 2016 года, переведена в новый вольер с привычной для них средой обитания.

Дитеныш родился несколько месяцев назад, но продолжал находиться в маминой сумке. Пол кенгуренка еще не устанавливали, зоологи стараются не тревожить молодых родителей.

Напомним, в зоопарке содержатся свыше 5000 животных, относящихся к более 400 видам, в том числе азиатские слоны, жираф, львы, тигры, карликовый бегемот, большая группа копытных животных, а также редкие животные Кавказа (дагестанский тур, безоаровая коза) и человекообразные обезьяны.

ИСТОЧНИК KP.RU