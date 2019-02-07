2019-02-07T15:49:41+03:00
Общество

«Ты не пробовала одеждой пользоваться»: Поклонники раскритиковали фото звезды Playboy Марии Лиман

Модель опубликовала снимок в эротичном нижнем белье
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Модель опубликовала снимок в эротичном нижнем белье. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Модель опубликовала снимок в эротичном нижнем белье. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Звезда Playboy из Ростова-на-Дону опубликовала снимок, который с жаром обсуждают ее поклонники вот уже несколько часов. Сексапильная брюнетка сфотографировалась в кружевном нижнем белье, лежа на кровати. Однако не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.

- Ты не пробовала одеждой пользоваться? - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Инстаграм Марии фривольного содержания.

liman_marialiman_maria
Спокойной ночи
13680 отметок «Нравится»250 комментариевInstagram

Однако многим такой контент, напротив, по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Как это красиво» или «Ну да уснешь тут, когда такое перед глазами».

Но были и те, кто интересуется личной жизнью Лиман.

- Мужа-то нашла в итоге? - спросил ее один из подписчиков. Однако Мария пока оставила этот вопрос без внимания.

Пост модели в общей сложности набрал свыше 13 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбывали без рецепта: в центре города Шахты в аптеке обнаружили свыше 5000 неучтенных таблеток и капсул
Движение по участку трассы Ростов - Азов будут перекрывать
В Ростовской области сменился руководитель Госстройнадзора
В Ростовской области построят семь новых школ
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимок дитеныша кенгуру
«Вот это ракурс!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала жгучее фото
В Ростовской области в «112» поступил шестимиллионный вызов
В Ростове-на-Дону иномарка протаранила остановку
Командировочные — в карман! В Ростове-на-Дону подполковнику Росгвардии дали три года колонии за хищение 2,8 млн рублей
Соцсети: недавно отремонтированное здание в центре Ростова-на-Дону уже осыпается
ВТБ в Ростове проведет семинар для инвесторов и акционеров
Огромное подгнившее дерево угрожает рухнуть на оживленную улицу в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за аварии остановилось движение троллейбусов двух маршрутов
Неслабо полыхало: в центре Ростова-на-Дону сгорел частный дом
В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за футбольных матчей
В Ростове-на-Дону хотят увеличить парк снегоуборочной техники
Стащил диски, колеса и инструменты: житель Аксайского района обчистил гараж на 200 тысяч рублей
В Ростовской области фермера осудили за мошенничество с деньгами на покупку оросительной системы
В Батайске сотрудники уголовного розыска присваивали деньги, которые выдавались для информаторов
В Ростове-на-Дону расселят восемь аварийных домов
В Ростове-на-Дону состоится открытие IV Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику»
В Ростовской области коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога
В Ростове-на-Дону разработали «ГТО по русскому языку» для бизнесменов и чиновников
Василий Голубев раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове-на-Дону по устранению гололеда на тротуарах
В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону лису засняли на видео