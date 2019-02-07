«Ты не пробовала одеждой пользоваться»: Поклонники раскритиковали фото звезды Playboy Марии Лиман

СЕГОДНЯ 15:49 2019-02-07T15:49:41+03:00

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Звезда Playboy из Ростова-на-Дону опубликовала снимок, который с жаром обсуждают ее поклонники вот уже несколько часов. Сексапильная брюнетка сфотографировалась в кружевном нижнем белье, лежа на кровати. Однако не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.

- Ты не пробовала одеждой пользоваться? - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Инстаграм Марии фривольного содержания.

liman_maria Спокойной ночи

Однако многим такой контент, напротив, по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Как это красиво» или «Ну да уснешь тут, когда такое перед глазами».

Но были и те, кто интересуется личной жизнью Лиман.

- Мужа-то нашла в итоге? - спросил ее один из подписчиков. Однако Мария пока оставила этот вопрос без внимания.

Пост модели в общей сложности набрал свыше 13 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU