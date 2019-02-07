«Ты не пробовала одеждой пользоваться»: Поклонники раскритиковали фото звезды Playboy Марии Лиман
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону опубликовала снимок, который с жаром обсуждают ее поклонники вот уже несколько часов. Сексапильная брюнетка сфотографировалась в кружевном нижнем белье, лежа на кровати. Однако не всем такая фотосессия пришлась по вкусу.
- Ты не пробовала одеждой пользоваться? - призвал модель к благоразумию один из Интернет-пользователей, вероятно, намекая на то, что абсолютное большинство снимков в Инстаграм Марии фривольного содержания.
Однако многим такой контент, напротив, по вкусу. Вот только несколько комментариев: «Как это красиво» или «Ну да уснешь тут, когда такое перед глазами».
Но были и те, кто интересуется личной жизнью Лиман.
- Мужа-то нашла в итоге? - спросил ее один из подписчиков. Однако Мария пока оставила этот вопрос без внимания.
Пост модели в общей сложности набрал свыше 13 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU