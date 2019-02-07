В Ростовской области построят семь новых школ
В Ростовской области будет построено семь новых школ, причем четыре здания сдадут уже в нынешнем году. Об этом сообщили на совещании в областном министерстве общего и профессионального образования. Работы идут в Ростове (в Суворовском), Таганроге, Батайске, Аксайском и Октябрьском районах. Предполагается, что все новые школы будут полностью оснащены современным оборудованием.
- Еще пять образовательных учреждений реконструируются с учетом создания дополнительных мест, - пояснили в правительстве Ростовской области.
Тем самым в Ростовской области надеются уйти от обучения в две смены. Полностью решить поставленную задачу планируют к 2024 году. Напомним, на сегодняшний день 193 школы донского региона работают в двухсменном режиме, в них обучаются 62 тысячи детей.
ИСТОЧНИК KP.RU