В Ростовской области построят семь новых школ

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-07T16:05:16+03:00

Четыре здания сдадут уже в нынешнем году

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В Ростовской области будет построено семь новых школ, причем четыре здания сдадут уже в нынешнем году. Об этом сообщили на совещании в областном министерстве общего и профессионального образования. Работы идут в Ростове (в Суворовском), Таганроге, Батайске, Аксайском и Октябрьском районах. Предполагается, что все новые школы будут полностью оснащены современным оборудованием.

- Еще пять образовательных учреждений реконструируются с учетом создания дополнительных мест, - пояснили в правительстве Ростовской области.

Тем самым в Ростовской области надеются уйти от обучения в две смены. Полностью решить поставленную задачу планируют к 2024 году. Напомним, на сегодняшний день 193 школы донского региона работают в двухсменном режиме, в них обучаются 62 тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU