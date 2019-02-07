В Ростовской области сменился руководитель Госстройнадзора

СЕГОДНЯ 16:25 2019-02-07T16:38:23+03:00

Генерал Юрий Попов покинул пост, который занимал полтора года

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В региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области сменился руководитель. Юрий Попов покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию.

- Указом губернатора от 6 февраля этого года исполнять обязанности руководителя станет Юрий Сильвестров (до этого он работал заместителем), - пояснили в правительстве Ростовской области.

Причина кадровой перестановки не сообщается, но известно, что Ростовская область входит в число регионов, где существуют серьезные проблемы с недостроенными домами и большим количеством обманутых дольщиков.

К слову, региональный Госстройнадзор был создан в 2005 году, главные задачи ведомства - обеспечение технической безопасности объектов капитального строительства и контроль в сфере долевого строительства.

Напомним, генерал Юрий Попов продолжительное время возглавлял следственное управление СК России, в стройнадзор перешел всего полтора года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU