Движение по участку трассы Ростов - Азов будут перекрывать

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-07T16:58:52+03:00

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В нынешнем году участок трассы Ростов - Азов перекрывать десять раз. Речь идет о новой дороге, соответственно, водителям предлагают воспользоваться старой (через Овощной, Кулешовку и Ново-Александровку). Причина неудобств - проведение соревнований.

- Ограничения будут действовать в период с 11:00 по 15:00 часов в следующие дни: 13, 14, 25, 26 и 27 апреля – на время проведения областных соревнований «Приз открытия сезона» и XIV Спортивных юношеских игр Дона, а также 12, 13 и 14 мая – дни проведения II этапа IX летней Спартакиады учащихся России, - сообщает региональное правительство.

Осенью также запланированы соревнования. В частности, 11 и 13 сентября на время проведения первенства России и Ростовской области трассу будут перекрывать с 11:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU