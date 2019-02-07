2019-02-07T17:13:04+03:00
Общество

Сбывали без рецепта: в центре города Шахты в аптеке обнаружили свыше 5000 неучтенных таблеток и капсул

Препараты относят к разряду «аптечных наркотиков»
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В городе Шахты сотрудники правоохранительных органов установили факты безрецептурной продажи и нарушений правил регистрации препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Попались сотрудники аптеки, расположенной прямо в центре города. В ходе проверки выявили 5578 неучтенных капсул и таблеток, которые хранились вне сейфа и находились в предкассовой зоне. Это препараты относят к разряду «аптечных наркотиков».

- Установлено, что 22-летняя провизор продала три капсулы препарата без соответствующего рецепта, - пояснили в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники подготовили и направили документы в территориальный орган Росздравнадзора для привлечения виновных лиц к ответственности. К слову, накануне Арбитражный суд Ростовской области приостановил деятельность двух аптек, которые попались на подобных нарушениях. Их закрыли на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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