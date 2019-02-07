2019-02-07T17:53:49+03:00
Общество

В Аксайском районе пропал 55-летний Сергей Коновалов

Стражи порядка просят о помощи в розыске
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение о розыске жителя Аксайского района. Пропал 55-летний Сергей Коновалов.

- Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост высокий, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, глаза карие, - говорят в правоохранительных органах донского региона.

ВНИМАНИЕ!

Всех, кто располагает информацией о местонахождении 55-летнего Сергея Коновалова, просят позвонить по телефонам: 8(86350) 5-40-49 или 02.

Сергей Коновалов объявлен в розыск Фото: ГУ МВД России по РО

Сергей Коновалов объявлен в розыскФото: ГУ МВД России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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