В Аксайском районе пропал 55-летний Сергей Коновалов
Стражи порядка просят о помощи в розыске
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Полиция Ростовской области распространила официальное сообщение о розыске жителя Аксайского района. Пропал 55-летний Сергей Коновалов.
- Приметы мужчины: на вид 55-60 лет, рост высокий, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, глаза карие, - говорят в правоохранительных органах донского региона.
ВНИМАНИЕ!
Всех, кто располагает информацией о местонахождении 55-летнего Сергея Коновалова, просят позвонить по телефонам: 8(86350) 5-40-49 или 02.
Сергей Коновалов объявлен в розыскФото: ГУ МВД России по РО
ИСТОЧНИК KP.RU