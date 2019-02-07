В центре Ростова-на-Дону мужчина разбил стекло Hyundai Solaris, чтобы украсть планшет
В Ростове-на-Дону задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в краже. Согласно версии правоохранительных органов, именно он похитил планшет из иномарки, которая была припарковано в центре города.
- В отдел полиции № 3 УМВД России по городу Ростову-на-Дону обратился мужчина, который сообщил, что неизвестный разбил стекло его автомобиля и забрал компьютер, - пояснили в полиции. - Стоимость похищенного - 35 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, стражи порядка проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям. А пока подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в Таганроге задержали двух братьев, которые вскрывали машины с помощью специального устройства. Они забирали все, что лежало в салоне, после чего ретировались.
ИСТОЧНИК KP.RU