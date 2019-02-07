2019-02-07T18:12:29+03:00
Общество

В Таганроге 65-летнему мужчине отказали в назначении пенсии

Прокуратура вмешалась в ситуацию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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ююФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Прокуратура распространила официальное сообщении о том, что по просьбе жителя Таганрога была проведена проверка соблюдения пенсионного законодательства.

Как оказалось, в сентябре прошлого года мужчина 1953 года рождения обратился в пенсионный фонд с заявлением о назначении ему пенсии по старости. К заявлению он приложил паспорт и свидетельство о регистрации по месту пребывания на срок с 2017 по 2020 год. Но в выплате ему было отказано. Причина - отсутствие регистрации по месту жительства.

- Согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ для назначения социальной пенсии необходим документ о постоянном проживании в России, которым является, в том числе и свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории РФ, - пояснило надзорное ведомство.

В интересах пенсионера в суд было направлено исковое заявление, которое было удовлетворено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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