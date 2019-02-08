После перестрелки на Северном следком возбудил уголовное дело по трем статьям

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-08T10:18:26+03:00

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Региональный следком возбудил уголовное дело после перестрелки на Северном, во время которой один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения. Уголовное дело возбуждено сразу по трем статьям («незаконный оборот огнестрельного оружия», «покушение на убийство», «убийство»).

Напомним, 7 февраля возле кафе, расположенного на проспекте Космонавтов, между несколькими мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них вытащил огнестрельное оружие и стал стрелять по остальным.

- В результате полученных ранений один гражданин скончался, другой помещен в медицинское учреждение, - пояснила Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

Личность убитого, которого привезли к больнице БСМП, где бросили, уже установлена. Сейчас правоохранители ищут остальных участников и свидетелей перестрелки.

ИСТОЧНИК KP.RU