2019-02-08T10:34:39+03:00
Авто

В Таганроге мусоровоз провалился под асфальт

Жители города в шоке от своих дорог
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП: @rostov_roads, Instagram.Фото с места ЧП: @rostov_roads, Instagram.
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7 февраля в Таганроге еще одна машина провалилась в асфальт. На улице Свободы тяжелый мусоровоз застрял в яме задним колесом. Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в Интернет, что послужило поводом для очередной волны негодования горожан.

- В Таганроге вообще ужасные дороги, их просто нет - одни дыры, как после бомбежки! - возмущаются комментаторы в социальных сетях.

- Муж сегодня в Таганроге в яме колесо пробил. Матюкался на эти таганрогские дороги. Говорит, дыра на дыре.

- Это не новости. Почти каждая вторая улица в таком состоянии.

Добавим, что в этом городе автомобили регулярно проваливаются под асфальт. Летом такой инцидент случился даже с маршруткой. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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