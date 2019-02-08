В Таганроге мусоровоз провалился под асфальт
7 февраля в Таганроге еще одна машина провалилась в асфальт. На улице Свободы тяжелый мусоровоз застрял в яме задним колесом. Фотографии с места ЧП очевидцы выложили в Интернет, что послужило поводом для очередной волны негодования горожан.
- В Таганроге вообще ужасные дороги, их просто нет - одни дыры, как после бомбежки! - возмущаются комментаторы в социальных сетях.
- Муж сегодня в Таганроге в яме колесо пробил. Матюкался на эти таганрогские дороги. Говорит, дыра на дыре.
- Это не новости. Почти каждая вторая улица в таком состоянии.
Добавим, что в этом городе автомобили регулярно проваливаются под асфальт. Летом такой инцидент случился даже с маршруткой. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU