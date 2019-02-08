В Ростове-на-Дону ищут горе-мать, которая бросила умирать новорожденного

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-08T11:02:48+03:00

Приехавшие на место медики, уже не смогли помочь малышу - он скончался до их приезда. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» обратились следователи, которые просят помочь найти женщину - она бросила умирать своего новорожденного ребенка. ЧП произошло еще 27 октября прошлого года в Северном жилом массиве, в районе церкви «Сурб-Хач».

По предварительным данным, мертвый ребенок был найден в помещении нежилого дома. Правоохранители выяснили, что преступление было совершенно рано утром - в период с шести до десяти часов. И распространили приметы злоумышленницы. Известно, что это женщина средних лет, плотного телосложения, среднего роста. Тогда на ней была зимняя куртка красного цвета.

В отношении горе-матери уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до пяти лет лишения свободы.

В случае, если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы знаете, звоните по телефонам: 8-928-150-30-16 и 8 (863) 210-64-61.

ИСТОЧНИК KP.RU