В Ростове-на-Дону ищут горе-мать, которая бросила умирать новорожденного
В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» обратились следователи, которые просят помочь найти женщину - она бросила умирать своего новорожденного ребенка. ЧП произошло еще 27 октября прошлого года в Северном жилом массиве, в районе церкви «Сурб-Хач».
По предварительным данным, мертвый ребенок был найден в помещении нежилого дома. Правоохранители выяснили, что преступление было совершенно рано утром - в период с шести до десяти часов. И распространили приметы злоумышленницы. Известно, что это женщина средних лет, плотного телосложения, среднего роста. Тогда на ней была зимняя куртка красного цвета.
В отношении горе-матери уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU