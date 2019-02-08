2019-02-08T11:02:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ищут горе-мать, которая бросила умирать новорожденного

ЧП произошло в районе церкви «Сурб-Хач»
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Приехавшие на место медики, уже не смогли помочь малышу - он скончался до их приезда.Приехавшие на место медики, уже не смогли помочь малышу - он скончался до их приезда.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В редакцию газеты «Комсомольская правда-Ростов» обратились следователи, которые просят помочь найти женщину - она бросила умирать своего новорожденного ребенка. ЧП произошло еще 27 октября прошлого года в Северном жилом массиве, в районе церкви «Сурб-Хач».

По предварительным данным, мертвый ребенок был найден в помещении нежилого дома. Правоохранители выяснили, что преступление было совершенно рано утром - в период с шести до десяти часов. И распространили приметы злоумышленницы. Известно, что это женщина средних лет, плотного телосложения, среднего роста. Тогда на ней была зимняя куртка красного цвета.

В отношении горе-матери уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством - до пяти лет лишения свободы.

В случае, если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Если вы знаете, звоните по телефонам: 8-928-150-30-16 и 8 (863) 210-64-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону чиновники пообещали увеличить число автобусов до Суворовского
«Главное при всех внешних данных не застояться в стойле»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала волнительное фото
В Таганроге мусоровоз провалился под асфальт
После перестрелки на Северном следком возбудил уголовное дело по трем статьям
В конкурсе Social Impact Award 2019 будет номинация «Ростелекома» — «Интернет для лучшего мира»
В Таганроге 65-летнему мужчине отказали в назначении пенсии
В центре Ростова-на-Дону мужчина разбил стекло Hyundai Solaris, чтобы украсть планшет
В Аксайском районе пропал 55-летний Сергей Коновалов
Сбывали без рецепта: в центре города Шахты в аптеке обнаружили свыше 5000 неучтенных таблеток и капсул
Движение по участку трассы Ростов - Азов будут перекрывать
В Ростовской области сменился руководитель Госстройнадзора
В Ростовской области построят семь новых школ
«Ты не пробовала одеждой пользоваться»: Поклонники раскритиковали фото звезды Playboy Марии Лиман
Зоопарк Ростова-на-Дону опубликовал снимок дитеныша кенгуру
«Вот это ракурс!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала жгучее фото