2019-02-08T11:23:59+03:00
Общество

«Главное при всех внешних данных не застояться в стойле»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала волнительное фото

Под снимком уже почти 25 тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимком модели уже почти 25 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Под снимком модели уже почти 25 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова поделилась с поклонниками своими мыслями о главном женском качестве.

- Одним из главных навыков, которым должна обладать девушка, по-моему мнению, это умение быстро забывать плохое, - написала красавица на своей странице в Инстаграм. - Зачем зацикливаться на раздражении, обидах и неприятностях? Нет смысла тащить разный хлам к себе в душу. Да, это бывает сложно. Но нам в начале всегда дается что-то сложно и всему можно научиться. Главное - захотеть!

Но, один из поклонников решил поспорить с моделью.

- Если бы воля или решимость хотеть что-то или получить что-то, были бы только необходимы, вы были бы моей женой, и не было бы никакой другой переменной, - написал один из Интернет-пользователей, добавив «но это невозможно». Правда, при этом не объяснил - почему?

kottovakottova
Зачем зацикливаться на раздражении, обидах и неприятностях.
25070 отметок «Нравится»92 комментариевInstagram

Но больше подписчиков Татьяны зацепило ее фото. В числе комментариев были и такие: «Шикарная!» и «Какая сексуальная Татьяна».

- Красивые ноги! Вкусные, - как принято сейчас говорить. Не костлявое уродство, а именно женские шикарные ноги! - написал один из фанатов модели.

- Все просто великолепно! Главное, при всех внешних данных... не застояться в стойле, - подытожил череду комплиментов другой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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