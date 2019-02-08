В Ростове-на-Дону чиновники пообещали увеличить число автобусов до Суворовского

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-08T12:12:49+03:00

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Проблема - как добраться из пункта А в пункт Б для жителей микрорайона Суворовский Ростова-на-Дону стоит остро чуть ли не каждый день. В часы пик народ буквально штурмует общественный транспорт. При этом горожане уверяют: он не всегда-то и ходит с завидной регулярностью. В городском Департаменте транспорта прислушались к мнению ростовчан и пытаются разрулить ситуацию. Произошло это аккурат после заметки на сайте kp.ru «Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на битвы на остановках в Суворовском», опубликованной 28 января.

- Перевозчик обязан обеспечивать выполнение утвержденного расписания движения, - говорится в официальном сообщении мэрии города. - Однако в связи с острой нехваткой водительского состава в целом по всем транспортным предприятиям в городе, связанной с передвижением кадров из-за смены транспортных предприятий на ряде муниципальных маршрутов, а также изменением мест работы с более привлекательными условиями труда, ряд победителей открытых конкурсов ненадлежаще исполняют обязательства по муниципальным контрактам, в первую очередь – по количеству выпускаемых на маршруты транспортных средств.

Так, общее количество транспорта, обслуживающего Суворовский, составляет 17 автобусов большой вместимости и 64 автобуса малой. Однако конкурсы на обслуживание автобусных маршрутов № 18 «мкр. Суворовский – пл. К. Маркса» и № 81 «пр. Сельмаш – мкр. Суворовский» в декабре были признаны несостоявшимися. И пока не был выбран новый перевозчик, маршруты обслуживал альтернативный - «исходя из технической возможности».

Как пояснили в мэрии, с конца января к своим обязанностям уже приступил постоянный. А в целях увеличения провозной способности планируется увеличение класса подвижного состава. Кроме того, для сокращения интервала движения будет рассмотрен вопрос увеличения количества транспорта, выпускаемого по маршрутам №27, 10а и 1.

- Мероприятия по обеспечению стабильной работы общественного пассажирского транспорта продолжаются и находятся на контроле Департамента транспорта города Ростова-на-Дону, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU