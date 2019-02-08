В Ростовской области с начала года найдены десятки снарядов времен войны

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-08T14:47:07+03:00

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В Ростовской области только сначала года были найдены два десятка снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что февраль стал, если можно так сказать, самым урожайным месяцем. Боеприпасы были найдены не только в Аксайском и Багаевском районах, но и в Ростове-на-Дону.

В частности, только в начале этой недели в станице Мишкинской найден военный снаряд. Территорию оцепили, а во вторник, 5 февраля, боеприпас был вывезен саперами военной части для последующего уничтожения. Кроме того, возле хуторе Арпачин - в районе строительства Багаевского гидроузла, обнаружены минометные мины и артиллерийские снаряды. А в Ростове-на-Дону при проведении строительных работ на территории ДГТУ также был найден снаряд времен войны.

В правительстве добавили, что наш регион - одна из территорий, где шли наиболее ожесточенные бои. Здесь сотни тысяч солдат и офицеров Красной Армии отдали свои жизни за Победу.

ИСТОЧНИК KP.RU