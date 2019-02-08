2019-02-08T14:58:30+03:00
Общество

В зоопарке Ростова-на-Дону отметят день рождения такина-мишми Агаты

Малышке исполняется ровно год
Ольга ГОПАЛО
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Малышке исполняется ровно год. Фото: Ростовский зоопарк.Малышке исполняется ровно год. Фото: Ростовский зоопарк.
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В пятницу, 8 февраля, в зоопарке Ростова-на-Дону - радостное событие. У одного из местных жителей - день рождения. Как рассказали зоологи, речь идет о таком зверьке как такин-мишми. Это первый малыш, рожденный в донском зоопарке. Агате исполняется один год.

Известно, что ее родители переехали к нам семь лет назад из чешского зоопарка. Глава семейства Борис на два года младше своей возлюбленной с восточным именем Индира. В зоопарке рассказали, что дочь живет вместе с родителями. Правда, это продлится только до тех пор, пока у ее матери не появится новое потомство. Об имениннице специалисты говорят только хорошее: она очень любопытная, активная и с добрым нравом.

К слову, все желающие могут поздравить Агату с первым в ее жизни юбилеем. В субботу, 9 февраля, в 13:00 пройдет официальное празднование дня рождения именинницы. Гостям не только покажут как питаются животные, но и устроят для них игры и конкурсы с подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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