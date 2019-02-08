2019-02-08T16:19:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону почти 200 обманутых дольщиков получат жилье в Левенцовке

Речь идет о строительстве четвертого микрорайона
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону почти 200 обманутых дольщиков получат жилье в Левенцовке. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.В Ростове-на-Дону почти 200 обманутых дольщиков получат жилье в Левенцовке. Фото: Администрация Ростова-на-Дону.
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В Ростове-на-Дону почти две сотни обманутых дольщиков смогут, наконец, справить долгожданное новоселье. Об этом рассказали в мэрии донской столицы. В частности, речь идет об одном из заявлений строительной компании из Москвы, которая планирует построить в микрорайоне Левенцовский сразу несколько жилых домов. Речь идет о четвертом микрорайоне, а застроить планируется участок почти в десять гектаров. На них должны построить жилые дома, где хотят предоставить квартиры и обманутым дольщикам. Пока заключены соглашения со 191 пострадавшим. Общая жилая площадь, необходимая для них - около семи тысяч квадратных метров. Соответствующий документ будущим застройщиком уже подписан и с чиновниками.

Известно, что в апреле 2018-го были внесены поправки в областные законы. В них речь идет о том, что пострадавшие участники долевого строительства могут получить свои квартиры в других домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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