СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-08T16:28:50+03:00

В Ростовской области все желающие смогут проверить точность своих тонометров. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 11 февраля, на Дону все желающие смогут проверить свои тонометры артериального давления на точность показаний. Как сообщили в правительстве региона, в этот день состоится Всероссийская акция «Будь уверен! Будь здоров!».

Известно, что проверить свои приборы смогут жители таких городов, как Ростов-на-Дону, Таганрог, Сальск, Волгодонск и Шахты Ростовской области.

По словам специалистов, нередко причиной неверных показаний тонометров является нарушение целостности манжет или соединительных элементов частей приборов. Именно поэтом, во время акции специалисты Росстандарта дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности.

Напомним, врачи называют несколько факторов, которые могут повлиять на развитие гипертонии. Оказывается, кровяное давление может передаваться по наследству.

КОНКРЕТНО

Где можно проверить тонометры

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58/173, (863) 264-41-77;

г. Таганрог, ул. Петровская, 81, (8634) 61-55-12;

г. Волгодонск, ул. М.Горького, 15 «а», (8639) 22-35-72;

г. Шахты, ул. Ворошилова, 15, (8636) 26-50-23;

г. Сальск, ул. Павлова, 2, (86372) 5-16-18.

ИСТОЧНИК KP.RU