СЕГОДНЯ 16:40 2019-02-08T16:40:34+03:00

Электричества не будет 11 февраля 2019 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, где и когда не будет электричества 11 февраля 2019 года

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В Ростове-на-Дону следующая рабочая неделя начнется с масштабных отключений света. Об этом сообщили энергетики. Известно, что речь идет о понедельнике - 11 февраля 2019 года. В этот день свет будет отсутствовать в разных районах города.

Известно, что все отключения - плановые. Их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света*

11 февраля с 09:00 до 12:00:

- ул. Андрея Сладкова 29-35, 70, 82-90; ул. Калинина 59, 63-65, 74-78; ул. Крайняя 21-69, 26-74, 46; ул. Осипенко 16-62; ул. Губаревича 1-117, 2-100; пер. Квартальный 1-9, 2-10; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 49-89, 119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 180-288; ул. Разина 2-54; пер. Силикатный 1-25, 2-8; ул. Ясная 33; пер. Весёлый 2-16, 7-9; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Минераловодская 146, 143, 144, 145А, 146А, 163-165, 146, 1-57, 2-46; ул. Некрасовская 1-73, 4-74; ул. Писательская 1-5, 2-8; ул. Скачкова 1-3, 21-25, 26-30, 35-49; ул. Гусева 121/10, 126-132, 2-52, 55-107, 128А, 132/7, 136; ул. Дальневосточная 1-77, 2-74; пер. Олимпийский 5-27, 16-56; ул. Скачкова 1-19, 2-24; ул. Чапаевская 1-75, 2-80; пер. Чухновский 20-28; ул. Балакирева 1-25, 2-20, 34; ул. 1-я Кольцевая 13-25, 36-52; ул. 2-я Кольцевая 11-57, 28-42; пл. Рабочая 10; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 2-64, 1-53; ул. Депутатская 2-28; ул. Гусева 2-52, 55-107; пер. Рыбный 17-33, 26-44; ул. Чебанова 2-16, 19-29; пер. Безымянный 24-36, 25-29; ул. Кручинина 1-59, 2-58; ул. Межевая 162-178; ул. Нагорная 129-177, 130-170; ул. Трудящихся 128-154, 149-191; ул. Собино 2-78, 3-79.

11 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-я улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104.

11 февраля с 09:00 до 17:00:

- Поселок «Мясникован»: ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

- Поселок «Северный»: ул. Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74; ул. Симферопольская 21-59, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер.Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул.Мартовицкого 1-69, 2-48; ул. Казахская 109-149; пер. Обский 1-3, 2-4; ул. Цветочная 2-34, 1-21; пер. Мариупольский 1-13, 2-10; ул. Туполева 3, 5, 7, 11, 11А.

11 февраля с 09:00 до 13:00:

- ул. Крупской 30-56, 43; ул. 4-я Кольцевая 70-84, 71-73; ул. Красная, 25-45; ул. 3-я Баррикадная 2-28, 7-29, 41; ул. 2-я Кольцевая 109/31, 119-135, 106; пр. Стачки 84-120; ул. Шмидта 21-29, 22-26.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU