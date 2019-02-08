СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-08T17:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода на выходные 9-10 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: будет хмуро и зябко. Если верить прогнозам синоптиков, каких-то сюрпризов в ближайшее время погода ростовчанам не обещает.

Так, в пятницу, 8 февраля, к вечеру похолодает до минус двух градусов. Осадков не ожидается, а скорость восточного ветра будет достигать пяти метров в секунду.

В субботу, 9 февраля, потеплеет до минус одного, а в дневные часы ожидается до нуля градусов. Ветер может усилиться, временами его порывы будут достигать десяти метров в секунду.

В воскресенье, 10 февраля, ожидается похожая температура, будет облачно и без осадков. Единственное, к вечеру метеорологи прогнозируют туман, видимость при котором составит менее километра.

Похожая ситуация с видимостью на дорогах будет и в начале следующей рабочей недели: уже с понедельника, 11 февраля, ожидаются плюсовые температуры, с собой лучше захватить зонтик.

ИСТОЧНИК KP.RU