2019-02-08T17:41:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону 18-летний парень украл у соседа 130 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону задержали 18-летнего парня, которого считают причастным к краже. Согласно официальное версии правоохранительных органов, он обокрал своего соседа.

- Подозреваемый знал, когда хозяина квартиры не будет дома, чем и воспользовался, - пояснили стражи порядка.

Когда хозяин кинулся и обратился с заявлением в правоохранительные органы, подозреваемого установили достаточно быстро, но он успел потратить похищенные деньги. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о задержании жителя Аксайского района, который обокрал гараж. Он стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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