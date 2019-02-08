2019-02-08T18:20:47+03:00
Общество

В Ростовской области задержали фуру с 14 тоннам рыбы

Она направлялась из Мурманска в Пятигорск
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Как сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных, на въезде в город Каменск-Шахтинский автоинспекторы остановили фуру с крупной партией замороженной рыбы (мойва, горбуша, сельдь и минтай). В документах значилось, что водитель направляется из Мурманска в Пятигорск.

- Факты фальсификации документов на подконтрольные ветеринарному надзору грузы в последнее время не редкость, поэтому для проверки на место пригласили ветеринарных инспекторов, - пояснили в ведомстве. - И, как оказалось, не зря.

Выяснилось весьма примечательная деталь: в системе электронной ветеринарной сертификации значилось, что товар уже прибыл в пункт назначения. На соответствующий вопрос водитель только развел руками. Потому было решено задержать 13 626 килограммов рыбы до выяснения всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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