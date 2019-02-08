2019-02-08T18:08:54+03:00
Общество

Сократилась численность населения Ростовской области

Это официальные выводы Ростовстата
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Ростовстат опубликовал официальное сообщение о населении донского региона. Цифры не очень радуют. По предварительной оценке жителей Ростовской области стало меньше (сокращение произошло на 0,4 процента).

- К началу 2019 года численность составила 4203,6 тысяч человек, - говорится в информации.

К слову, это общая тенденция. Так, в России численность населения на начало 2019 года составила 146793,7 тысяч человек (на 0,1 процента меньше, чем в 2018-м).

Напомним, ранее Ростовстат опубликовал данные о строительстве жилья в Ростовской области. Так, в 2018 году построено 31855 квартир, что на 0,6 процента больше, чем в предыдущем году. Более половины введенного жилья (около 53%) пришлось на индивидуальное строительство – это 1241 тысяч квадратных метров общей площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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