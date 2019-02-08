В Азовском районе 22-летний парень угнал легковушку, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 18:17 2019-02-08T18:18:33+03:00

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В Ростовской области раскрыли угон ВАЗ-21099. Как сообщили в полиции, к ним обратился житель Азова. По словам молодого человека, он оставил машину на улице, а когда вернулся, то не обнаружил свою «ласточку».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска остановили автомобиль в Неклиновском районе, - рассказали стражи порядка. - За рулем машины находился 22-летний житель Целинского района.

Оказалось, что потерпевший и подозреваемый знакомы. Угонщик признался, что взял ключи от автомобиля в доме своего приятеля, когда потерпевшего не было дома, и уехал.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU