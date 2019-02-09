2019-02-09T08:35:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону отделение МРЭО не будет работать 9 февраля

Там на весь день отключают свет
Ольга ГОПАЛО
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В субботу, 9 февраля, не будет работать одно из отделений МРЭО в Ростове-на-Дону.В субботу, 9 февраля, не будет работать одно из отделений МРЭО в Ростове-на-Дону.Фото: "КП" Архив
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В субботу, 9 февраля, не будет работать одно из отделений МРЭО в Ростове-на-Дону. Речь идет о том, которое расположено на улице 50 лет Ростсельмаша, что в районе Чкаловского.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, причина - плановое отключение электроэнергии. Он запланировано с 09:00 до 17:00. Именно поэтому приема не будет. Водителям, которые хотят зарегистрировать или снять с учета автомобиль, а также обменять водительские права или получить другие услуги, которые входят в компетенцию госавтоинспекторов, стоит разворачивать руль в сторону улицы Доватора.

Напомним, следующая рабочая неделя также начнется для многих ростовчан с отключения электричества. Света не будет в некоторых районах города. Энергетики просят с пониманием отнестись к таким неудобствам, цель которых - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Список домов, в которых временно не будут работать телевизоры и холодильники, смотрите здесь (перейти).

ИСТОЧНИК KP.RU

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