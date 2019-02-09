Накосить и высушить впрок: В Ростовской области у мужчины изъяли 11 килограммов конопли

СЕГОДНЯ 10:29 2019-02-09T10:29:15+03:00

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В Ростовской области в поле зрение полицейских попал житель Неклиновского района. Когда стражи порядка нагрянули к нему домой, то обнаружили почти 11,4 килограмма наркотика. Как позже подтвердили в специализированной лаборатории, это была конопля.

Хозяин дома бережно хранил высушенные кусты на чердаке. Мужчина пояснил, что решил накосить и высушить марихуану впрок. В Главном Управлении МВД России по региону сообщили, что ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Кроме того, полицейские установили и место сбора дикорастущей конопли, для дальнейшего уничтожения ее очагов произрастания в наступающем весенне-летнем периоде.

К слову за хранение наркотиков местному жителю грозит и уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают длительный тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU