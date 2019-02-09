2019-02-09T10:58:29+03:00
Общество

В Ростовской области губернатор раскритиковал работу министерства ЖКХ

В Правительстве озвучили итоги работы коммунальщиков за год
Ольга ГОПАЛО
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В Правительстве озвучили итоги работы коммунальщиков за год. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Правительстве озвучили итоги работы коммунальщиков за год. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Правительстве Ростовской области были озвучены итоги работы регионального министерства ЖКХ за год. Однако губернатор Василий Голубев остался недоволен качеством выполнения одной из программ по формированию комфортной городской среды.

Известно, чтобы обеспечить выполнение этого проекта на Дону необходимо благоустроить в общей сложности 622 общественные территории. Это планируется сделать за пять лет, а именно - до конца 2024 года. При этом Василий Юрьевич предупредил, что «цифры напряженные, а значит, может пострадать качество». Тем более что ряд серьезных вопросов в минувшем году уже имеется к качеству исполнения этой программы. Кроме того, финансовая и исполнительская дисциплина в ведомстве получила крайне низкую оценку от главы региона.

В правительстве подчеркнули: «Все это нивелирует ту успешную работу, которую министерство ЖКХ провело при подготовке к ЧМ-2018».

ИСТОЧНИК KP.RU

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