В Ростовской области наградили спасателей, которые работали на месте взрыва в доме в Шахтах

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-09T12:23:11+03:00

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В Ростовской области наградили тех, кто принимал участие в ликвидации последствий ЧП - оно произошло в городе Шахты на улице Хабарова, 16 в середине января. Уже известно, что в результате взрыва бытового газа произошло обрушение двух верхних этажей девятиэтажного жилого дома. В результате погибли пять человек.

Уже через 15 минут на месте были медики, полиция, пожарные и спасатели. Аварийно-спасательные работы велись 24 часа в сутки в трехсменном режиме: 24 человека работали два часа, потом их сменяла следующая команда. В рамках работ по ликвидации последствий ЧС было задействовано более 500 (!) специалистов и 150 единиц техники. - Спасательная операция заняла меньше трех тысяч минут. Этих минут оказалось достаточно, чтобы более 140 шахтинцев получили помощь, 43 жителя дома спаслись из подъезда, в котором перестали существовать два верхних этажа, а семь человек, в том числе двухлетняя малышка, теперь могут назвать 14 января своим вторым днем рождения, - рассказал во время церемонии награждения замгубернатора Вадим Артемов. - Двое суток специалисты сменяя друг друга, разбирали завалы. Работали на совесть, на пределе сил и человеческих возможностей. Для них не было слова невозможно. Только слово надо!

В итоге, более 20 специалистов служб экстренного реагирования поощрены благодарностями и благодарственными письмами губернатора Ростовской области. А за мужество, отвагу и профессионализм, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации знака губернатора Ростовской области «За ратную службу» удостоены еще восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU