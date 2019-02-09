2019-02-09T13:46:48+03:00
Общество

В Ростовской области опасаются кори из-за вспышки заболевания в Украине

Однако донские медики призывают не паниковать
Ольга ГОПАЛО
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От болезни спасает своевременная вакцинация.От болезни спасает своевременная вакцинация.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за вспышек кори в Украине, народ опасается, что Ростовская область - которая граничит с незалежной, а точнее ее жители - могут находиться в зоне риска. Только в минувшем году на Дону были зарегистрированы 12 случаев заболевания кори. Все заболевшие не были вакцинированы. Однако о какой-либо вспышке этого заболевания на территории региона в этом году не сообщается. Более того, медики призывают: без паники.

По их словам, ситуация находится на контроле специалистов. Как сообщили в донском минздраве, из-за того, что рядом находятся территории, где вакцинацией почти не занимаются, медики мониторят, чтобы не было заноса кори.

Напомним, по данным Всероссийской организации здравоохранения, в 2016-м на треть выросло число заболевших корью, а резкий рост на фоне тяжелых и затяжных вспышек болезни во многих странах случился в 2017-м. Причина - пробелы в охвате вакцинацией. Речь идет не только об Укрпине, но и Европе и Америке. По оценкам специалистов, произошло 110 тысяч случаев смерти, связанных с этой болезнью. А благодаря противокоревой иммунизации с начала нулевых спасено более 21 миллиона человеческих жизней.

СПРАВКА ВОЗ

Корь ― это тяжелая инфекционная болезнь. Она может приводить к тяжелым и летальным осложнениям, включая энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку мозга), тяжелую диарею и дегидратацию, пневмонию, ушные инфекции и стойкую потерю зрения. Дети грудного и раннего возраста, страдающие от недостаточности питания и имеющие ослабленную иммунную систему, наиболее подвержены развитию осложнений и смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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