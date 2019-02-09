2019-02-09T14:15:31+03:00
Общество

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова получила диплом бакалавра

Красавица Анастасия пришла получать важный документ вместе с маленькой дочерью
ГОШЕВ Игорь
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Влюбленные счастливы вместе. Фото: страница Вконтакте Анастасии Тарасовой.Влюбленные счастливы вместе. Фото: страница Вконтакте Анастасии Тарасовой.
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Ростовская красавица Анастасия Тарасова - модель замужем за футболистом московского «Локомотива», получила первый диплом о высшем образовании. На награждение выпускница пришла вместе с маленькой дочкой. Атмосферное фото Тарасова опубликовала в своем Инстаграм.

- Спасибо, мой РУДН, за самые прекрасные четыре года, - написала она. - Впереди полгода отдыха и снова в бой.

Анастасия уточнила, что собирается продолжать обучение, но уже в магистратуре. Свои лайки под снимком поставили свыше 53 тысяч подписчиков новоиспеченной выпускницы. Многие поздравляют ее с таким важным в жизни событием и хвалят за то, что не расстается с дочерью. Но набежали и хейтеры.

kostenko.94kostenko.94
Спасибо, мой РУДН, за самые прекрасные 4 года
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- Зачем магистратура? Журналистика это профессия-практика, - написал кто-то из Интернет-пользователей. - Да, и сама по себе журналистика себя изжила, у нее нет будущего. Точно также как и критика, и писательство. Технологии заменили уже отчасти, зачем время тратить?

Напомним, после выхода в финал в конкурсе «Мисс Россия» в качестве одного из подарков Анастасия получила возможность обучения любом вузе мира. И красавица из Сальска Ростовской области выбрала именно московский университет, хотя до этого работала моделью заграницей. После этого вышла замуж за популярного футболиста, стала его третьей супругой и родила спортсмену дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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