«Не жди чудес. Чуди сам!»: поклонники оценили разрез платья «Мисс Россия» Татьяны Котовой
На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой в Инстаграм, что не пост - шквал лайков и комментариев. Вот и на этот раз поклонников привлек не только разрез платья красавицы, но и ее размышления на тему желаний.
- Важно помнить, что всегда причиной нашего счастливого будущего можем быть только мы сами, - написала модель. - Питер Друкер писал, что «Лучший путь предсказать будущее — это создать его». Никогда не поздно что-то начать, для этого на самом деле не нужен ни новый год, ни понедельник и даже ни новый день. Только здесь и только сейчас.
После этого красавица напомнила: "Совсем недавно наступил китайский Новый год и новолуние, все мечтатели делают Карты желаний.".
Далее Котова спросила у подписчиков: «А вы верите в предсказания лунного календаря и планируете делать карту желаний?»
Многие признались, что действительно составляют такие карты. Но был и такой комментарий: «Не жди чудес. Чуди сам!».
ИСТОЧНИК KP.RU