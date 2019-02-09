«Не жди чудес. Чуди сам!»: поклонники оценили разрез платья «Мисс Россия» Татьяны Котовой

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-09T14:30:30+03:00

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На странице «Мисс Россия» Татьяны Котовой в Инстаграм, что не пост - шквал лайков и комментариев. Вот и на этот раз поклонников привлек не только разрез платья красавицы, но и ее размышления на тему желаний.

- Важно помнить, что всегда причиной нашего счастливого будущего можем быть только мы сами, - написала модель. - Питер Друкер писал, что «Лучший путь предсказать будущее — это создать его». Никогда не поздно что-то начать, для этого на самом деле не нужен ни новый год, ни понедельник и даже ни новый день. Только здесь и только сейчас.

kottova Важно помнить, что всегда причиной нашего счастливого будущего можем быть только мы сами.

После этого красавица напомнила: "Совсем недавно наступил китайский Новый год и новолуние, все мечтатели делают Карты желаний.".

Далее Котова спросила у подписчиков: «А вы верите в предсказания лунного календаря и планируете делать карту желаний?»

Многие признались, что действительно составляют такие карты. Но был и такой комментарий: «Не жди чудес. Чуди сам!».

ИСТОЧНИК KP.RU