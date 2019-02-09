В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают дворнягу, которая два дня ждет хозяина
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают собаку, которую сфотографировал в центре города один из ростовчан.
- Ростовский Хатико, - подписал автор снимка. - Уже второй день собака ждет своего хозяина возле магазина. При этом он написал точное место съемки - пересечение улицы Соколова и Красноармейской. Однако среди аудитории городских пабликов не нашлось тех, кто бы признал пса.
Были те, кто писал - мол, это дворовая собака:
- Видно, что уличная собака. Автор себе возьми или здесь только посты выкладывать могут?
Были те, кто видел ее в эти дни еще и на улице Пушкинской, а не на своем посту.
- Как же жалко животных. Как так можно поступать? Как жаль, что у людей нет такой человечности и верности как у животных, - подписала ростовчанка.
Фото с собакой набрало сотни лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU