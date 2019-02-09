2019-02-09T16:54:04+03:00
Общество

В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают дворнягу, которая два дня ждет хозяина

Пса уже прозвали ростовским Хатико
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
По словам автора снимка собака два дня ждет хозяина в центре города. Фото группа Вконтакте "Это Ростов".По словам автора снимка собака два дня ждет хозяина в центре города. Фото группа Вконтакте "Это Ростов".
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают собаку, которую сфотографировал в центре города один из ростовчан.

- Ростовский Хатико, - подписал автор снимка. - Уже второй день собака ждет своего хозяина возле магазина. При этом он написал точное место съемки - пересечение улицы Соколова и Красноармейской. Однако среди аудитории городских пабликов не нашлось тех, кто бы признал пса.

Были те, кто писал - мол, это дворовая собака:

- Видно, что уличная собака. Автор себе возьми или здесь только посты выкладывать могут?

Были те, кто видел ее в эти дни еще и на улице Пушкинской, а не на своем посту.

- Как же жалко животных. Как так можно поступать? Как жаль, что у людей нет такой человечности и верности как у животных, - подписала ростовчанка.

Фото с собакой набрало сотни лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону мужчина пытался забрать деньги у пенсионерки, угрожая ножом
«Не жди чудес. Чуди сам!»: поклонники оценили разрез платья «Мисс Россия» Татьяны Котовой
Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова получила диплом бакалавра
В Ростовской области опасаются кори из-за вспышки заболевания в Украине
В Ростовской области наградили спасателей, которые работали на месте взрыва в доме в Шахтах
В Ростовской области губернатор раскритиковал работу министерства ЖКХ
Накосить и высушить впрок: В Ростовской области у мужчины изъяли 11 килограммов конопли
В Ростове-на-Дону отделение МРЭО не будет работать 9 февраля
Соцсети: в Ростове-на-Дону парень ради лайков залез в мусорный контейнер
В Азовском районе 22-летний парень угнал легковушку, чтобы покататься
Сократилась численность населения Ростовской области
В Ростовской области задержали фуру с 14 тоннам рыбы
В Ростове-на-Дону 18-летний парень украл у соседа 130 тысяч рублей
Погода на выходные 9-10 февраля 2019 в Ростове-на-Дону: будет хмуро и зябко
В Ростове-на-Дон обсуждают хозяина, который заставил собаку попрошайничать
В Ростове-на-Дону следующая рабочая неделя начнется с масштабных отключений света
В Ростовской области все желающие смогут проверить точность своих тонометров