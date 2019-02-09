В Ростове-на-Дону мужчина пытался забрать деньги у пенсионерки, угрожая ножом
Настоящая драма развернулась в одном из домов города Ростова-на-Дону, что в Пролетарском районе донской столицы. В полицию позвонил местный житель, который сообщил - неизвестный угрожает ножом его пожилой соседке.
Стражи порядка сразу же выехали на место преступления. В итоге, сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника, который не успел скрыться.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, подозреваемым в преступлении оказался 32-летний мужчина. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В настоящее время нападавший находится под стражей.
Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет за решеткой. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU