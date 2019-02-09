В Ростове-на-Дону полицейские задержали похитителя автомобильных аккумуляторов

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-09T17:56:08+03:00

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В полицию города Ростова-на-Дону обратился водитель большегруза. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль на одной из улиц, что в Первомайском районе донской столицы. Однако позже обнаружил - кто-то похитил из машины две аккумуляторные батареи. Общую сумму похищенного имущества хозяин оценил в 12 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место преступления. По горячим следам им удалось задержать подозреваемого. Как сообщили в донском главке, им оказался 27-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что взломал автомобиль и похитил два аккумулятора. Украденное добро он успел продать, а деньги потратил на свои нужды.

Известно, что мужчина уже был судим по статье «Кража». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. В отношении него уже возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU