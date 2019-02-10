В Ростове-на-Дону на перекрестке столкнулись легковушка и трактор

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-10T09:06:57+03:00

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В социальных сетях активно обсуждают аварию, которая произошла в Ленинском районе Ростова-на-Дону. На регулируемом перекрестке столкнулись легковушка и попутный трактор. Последний практически не пострадал, а вот у «Лады» серьезно помята задняя часть.

- ДТП утром на Приволжском/ Черепахина, - уточнил автор поста и снимков место дорожного происшествия. - С трактором шутки плохи!

Некоторые высказали предположение, что виноват не водитель трактора, который врезался в машину, остановившуюся на светофоре, а все-таки тот, кто управлял легковушкой. Посчитали, что он решил резко подрезать трактор и проскочить перекресток, но не получилось. Последствия - на фото.

Официальных комментариев по поводу ДТП не поступало.

Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

ИСТОЧНИК KP.RU