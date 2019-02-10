2019-02-10T09:24:02+03:00
Общество

В Ростовской области за три года построят 18 детских садов

На реализацию проекта выделили больше 4 млрд рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Власти Ростовской области заявили о планах построить за три года сразу 18 детских садов, чтобы полностью решить проблему нехватки мест. Строительство запланировано в рамках реализации нацпроекта «Демография».

- На строительство предусмотрено 4 млрд 249 млн рублей, - пояснили в правительстве Ростовской области. - По трем объектам уже оформлена необходимая документация, завершение строительства намечено на 2020 год. По 15 детским садам ПСД будет разработана до конца года.

Напомним, ранее сообщалось о планах по открытию новых школ в Ростове, Батайске, Аксайском и Октябрьском районах. Предполагается, что строительство завершится уже в этом году. Тем самым в Ростовской области надеются уйти от обучения в две смены. Полностью решить поставленную задачу планируют к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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