Бывший защитник «Зенита» перешел в «Ростов»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-02-10T10:56:52+03:00

Евгений Чернов подписал контракт на 3,5 года

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ФК «Ростов» опубликовал официальное сообщение об изменении в составе команды. Бывший защитник «Зенита» Евгений Чернов будет носить форму «желто-синих». Контракт подписал на три с половиной года.

- В составе «Тосно» стал обладателем Кубка России 2017/2018, вместе с «Зенитом» выиграл бронзовые медали Чемпионата России 2016/2017, - говорится в сообщении клуба. - Мы рады приветствовать Евгения в нашем дружном клубе!

26-летний Евгений Чернов – воспитанник томского футбола, в разные годы выступал за следующие клубы: «Томь», «Газовик», «Химик», «Енисей», «Тосно» и «Зенит».

Напомним, ранее стало известно защитник Сверрир Ингасон продолжит карьеру в греческом ПАОКе. Соглашение о переходе исландского игрока обороны уже достигнуто. Сумма сделки, по данным греческих СМИ, составила 4 миллиона евро.

ИСТОЧНИК KP.RU