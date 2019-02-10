2019-02-10T11:14:17+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на 50 улицах установят светодиодные светильники с автоматической регулировкой яркости

Чиновники считают, что это позволить сэкономить на электричестве
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: "Ростов официальный"Фото: "Ростов официальный"
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В Ростове-на-Дону сразу на 50 улицах (центр и окраина) появятся современные сети наружного освещения. Проект стартовал в конце прошлого года, предполагается строительство сетей протяженностью более 49,5 километра.

- Установлены уже более 820 опор и 973 светодиодных консольных светильника, - сообщает газета «Ростов официальный». - В настоящее время ведутся работы на 14 участках строительства.

Новые светильники обладают функцией диммирования, то есть автоматически меняют яркость в 3-х временных диапазонах: вечер (час пик), поздняя ночь и раннее утро. Как считают в администрации города, это даст возможность значительно сэкономить электроэнергию.

Что касается самих опор, то они из железобетона и стали с антикоррозионной обработкой (с гарантией эксплуатации 35 лет). Проект осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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