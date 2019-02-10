2019-02-10T12:26:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону двое полицейских попались на взятке в 100 тысяч рублей

Стражам порядка "светит" увольнение и уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейских Ростова поймали на взяткеПолицейских Ростова поймали на взяткеФото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону задержали двух участковых отдела полиции Октябрьского района. Стражей порядка подозревают в коррупции - они попались на взятке.

- Они работали в группе по раскрытию бытового преступления. У задержанного по подозрению в совершении этого преступления они потребовали 100 тысяч рублей, - рассказал источник 1Rnd.ru.

Напомним, на прошлой неделе в Ворошиловском районном суде вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, которые, согласно официальной версии, будучи при погонах, вымогали и получили деньги - 145 тысяч рублей. Взамен они обещали переквалифицировать уголовное дело на статью с более мягким наказанием. Приговор - 15 лет на двоих. Отбывать срок они будут в исправительной колонии строгого режима, после освобождения им запрещено три года занимать должности правоохранительных органах и на государственной гражданской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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