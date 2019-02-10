В Таганроге водители «украсили» ямы на дорогах портретами первых лиц мэрии

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-10T12:44:01+03:00

Снимки уже появились в социальных сетях

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В Таганроге активисты «украсили» ямы на дорогах портретами первых лиц местной администрации. Снимки уже появились в социальных сетях. Судя по всему, акция коснулась десятков улиц города.

- Что-то подсказывает, что граждане возмущены, - написали в городском паблике «Таганрогское ДПС».

Судя по комментариям в социальных сетях, местные жители поддержали начинание неизвестных. Многие жалуются на большие ямы, которые никто не ремонтирует, некоторые переживают за активистов.

- Быстрей установщика поймают и накажут чем уберут эти ямы, - прокомментировали в группе.

Объективности ради стоит отметить, нашлись и те, кто не оценил плакаты, посоветовав неизвестным активистам непосредственно обратиться с заявлением в администрацию или автоинспекцию, указав место ямы, чтобы ее быстро залатали.

Фото: ВК "Таганрогское ДПС"

ИСТОЧНИК KP.RU