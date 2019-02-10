В Таганроге водители «украсили» ямы на дорогах портретами первых лиц мэрии
В Таганроге активисты «украсили» ямы на дорогах портретами первых лиц местной администрации. Снимки уже появились в социальных сетях. Судя по всему, акция коснулась десятков улиц города.
- Что-то подсказывает, что граждане возмущены, - написали в городском паблике «Таганрогское ДПС».
Судя по комментариям в социальных сетях, местные жители поддержали начинание неизвестных. Многие жалуются на большие ямы, которые никто не ремонтирует, некоторые переживают за активистов.
- Быстрей установщика поймают и накажут чем уберут эти ямы, - прокомментировали в группе.
Объективности ради стоит отметить, нашлись и те, кто не оценил плакаты, посоветовав неизвестным активистам непосредственно обратиться с заявлением в администрацию или автоинспекцию, указав место ямы, чтобы ее быстро залатали.
Фото: ВК "Таганрогское ДПС"
ИСТОЧНИК KP.RU