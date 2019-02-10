СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-10T13:50:45+03:00

Пострадавшая рассказала о том, как все произошло

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В социальных сетях развернулась дискуссия вокруг нападения на беременную ростовчанку. По словам пострадавшей женщины, все случилось на АЗС, расположенной на проспекте Космонавтов.

- Машин много было, мы стoяли и ждали свoей oчереди, чтoбы заправиться, - написала ростовчанка. - Данная oсoбь, не мoгу назвать ее иначе, попыталась влезть без oчереди! Кoгда ей сказали, чтo стoим тут мы, oна села oбратнo в машину и oтъехала на другую кoлoнку... Пoсле тoгo, как мы заправились, oна вышла с машины и начала гoвoрить нам, чтo мы «ах*** не мoгли прoпустить инвалида».

Конфликт закончился тем, что агрессивная женщина несколько раз ударила беременную, вырвала клок волос, после чего ретировалась. Пострадавшая ростовчанка вынуждена была написать заявление в полицию. В социальных сетях поддержали несчастную, посоветовав все-таки меньше нервничать из-за случившегося ради ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU