Жительница Ростовской области стащила у приятеля ноутбук, когда тот заснул

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-10T16:56:33+03:00

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В Шолоховском районе под следствием оказалась местная жительница. 40-летнюю женщину подозревают в краже. Согласно официальной версии полиции, она стащила ноутбук.

- Местный житель обратился с заявлением о краже, - рассказали в правоохранительных органах. - Он пояснил, что накануне пропажи он выпивал с приятельницей, а когда проснулся, то не обнаружил компьютер.

Когда обманщицу нашли, то оказалось, что она успела продать ноутбук, а деньги потратила. Теперь женщина фигурантка уголовного дела, если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, ранее стало известно о задержании жителя Аксайского района, который обокрал гараж. Он стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU