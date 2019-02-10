2019-02-10T17:28:20+03:00
Общество

В Ростовской области пройдет автовеломарш, посвященный годовщине Победы

Жители города смогут принять участие в акции
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В донской столице стартовала подготовка к проведению автовеломарша, посвященного годовщине Победы.

- Четвертый этап военно-патриотического проекта автовеломарш «Спасибо за Победу! Ваш подвиг в наших сердцах - Знамя Победы в надежных руках!» состоится в период с 18 апреля по 9 мая 2019 года, - пояснили в мэрии города.

Известно, что маршрут пройдет по 23 районам Ростовской области, пяти районам Ставрополья и Калмыкии. Протяженность маршрута - 4700 км, а продолжительность - 21 день.

Напомним, акция «Спасибо за Победу!» - уникальный военно-спортивный патриотический проект три этапа которого успешно реализованы в 2016-2017-2018 годах. В общей сложности участники проекта преодолели 19725 км.

. Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ИСТОЧНИК KP.RU

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