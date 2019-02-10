Прошел рейд: в Ростове-на-Дону оштафовали водителей, которые оставили машины на газонах

СЕГОДНЯ 18:03 2019-02-10T18:07:45+03:00

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Администрация донской столицы обнародовала результаты рейда, который был проведен в Октябрьском районе. Специалисты проверяли правильность парковки во дворах проспекта Ленина. Нарушителей нашли почти сразу. В отношении 11 водителей, которые оставили своих автомобили на газонах, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Чиновники предупреждают, что намерены впредь проводить подобные инспекции, дабы отучить автомобилистов нарушать.

- Уважаемые жители, гости нашего города, не паркуйте автомобили на газонах, - говорится в официальном сообщении администрации. - Сохраняйте газоны зелеными и не загрязняйте наш город Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее чиновники предлагали бороться с нарушителями постфактум — на основе фото и видеофиксации, но проблема с выявлением владельцев автомобилей. У администрации нет доступа к базе данным автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU