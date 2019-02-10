Прошел рейд: в Ростове-на-Дону оштафовали водителей, которые оставили машины на газонах
Администрация донской столицы обнародовала результаты рейда, который был проведен в Октябрьском районе. Специалисты проверяли правильность парковки во дворах проспекта Ленина. Нарушителей нашли почти сразу. В отношении 11 водителей, которые оставили своих автомобили на газонах, были составлены протоколы об административном правонарушении.
Чиновники предупреждают, что намерены впредь проводить подобные инспекции, дабы отучить автомобилистов нарушать.
- Уважаемые жители, гости нашего города, не паркуйте автомобили на газонах, - говорится в официальном сообщении администрации. - Сохраняйте газоны зелеными и не загрязняйте наш город Ростов-на-Дону.
Напомним, ранее чиновники предлагали бороться с нарушителями постфактум — на основе фото и видеофиксации, но проблема с выявлением владельцев автомобилей. У администрации нет доступа к базе данным автоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU