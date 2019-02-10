2019-02-10T18:07:45+03:00
Общество

Прошел рейд: в Ростове-на-Дону оштафовали водителей, которые оставили машины на газонах

Выявили 11 нарушителей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Администрация донской столицы обнародовала результаты рейда, который был проведен в Октябрьском районе. Специалисты проверяли правильность парковки во дворах проспекта Ленина. Нарушителей нашли почти сразу. В отношении 11 водителей, которые оставили своих автомобили на газонах, были составлены протоколы об административном правонарушении.

Чиновники предупреждают, что намерены впредь проводить подобные инспекции, дабы отучить автомобилистов нарушать.

- Уважаемые жители, гости нашего города, не паркуйте автомобили на газонах, - говорится в официальном сообщении администрации. - Сохраняйте газоны зелеными и не загрязняйте наш город Ростов-на-Дону.

Напомним, ранее чиновники предлагали бороться с нарушителями постфактум — на основе фото и видеофиксации, но проблема с выявлением владельцев автомобилей. У администрации нет доступа к базе данным автоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Таганроге погиб водитель иномарки, врезавшись в столб
Под Ростовом злоумышленник снял с большегруза аккумуляторные батареи
В Ростове-на-Дону два человека пострадали в аварии на Ленина
В Ростовской области пройдет автовеломарш, посвященный годовщине Победы
В Ростове-на-Дону вдоль Темерника обустроят «первую милю»
Жительница Ростовской области стащила у приятеля ноутбук, когда тот заснул
Соцсети: в Ростове-на-Дону на АЗС побили беременную женщину
В Таганроге водители «украсили» ямы на дорогах портретами первых лиц мэрии
В Ростове-на-Дону двое полицейских попались на взятке в 100 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону на 50 улицах установят светодиодные светильники с автоматической регулировкой яркости
Бывший защитник «Зенита» перешел в «Ростов»
В Ростовской области за три года построят 18 детских садов